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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video 27.10.2022 | 16:16
02:23
03:28
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü | Video 27.10.2022 | 15:21
02:36
Engin Ardıç | Sen yeme günaha girersin 27.10.2022 | 14:39
04:06
Salih Tuna | Sanatçıymış!.. 27.10.2022 | 14:36
04:01
09:08
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Mehmet Barlas | Türk Tabipleri Birliği nereye koşuyor? 27.10.2022 | 11:46
04:17
Mahmut Övür | Başkan Erdoğan ve 'Muhafazakâr Devrimci' 27.10.2022 | 11:42
01:15
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Elon Musk, Twitter Genel Merkezi’ne elinde lavaboyla girdi | Video 27.10.2022 | 00:08
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Alanya’da okul çatısında korkutan yangın | Video 27.10.2022 | 00:05
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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu | Video 26.10.2022 | 22:54
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Kayseri narkotik polisinden torbacı operasyonu! | Video 26.10.2022 | 20:50
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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı | Video 26.10.2022 | 20:34
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 19:08
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Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video 26.10.2022 | 18:20
Son dakika haberi: Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Öte yandan Fincancı'nın tutuklanma gerekçesi de ortaya çıktı...