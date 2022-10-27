Video Haber Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video
Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video

Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video

27.10.2022 | 16:16

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Son dakika haberi: Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Öte yandan Fincancı'nın tutuklanma gerekçesi de ortaya çıktı...

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