Son dakika! TÜRKSAT 5A uydusu Elon Musk'ın şirketi Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi | Video
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Son dakika haberleri... TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.
Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.
Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.