Video Haber Son dakika: Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme! İzmir'de yakalandı | Video

Son dakika: Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme! İzmir'de yakalandı | Video

Son dakika: Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme! İzmir'de yakalandı | Video
13.01.2021 | 01:47

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Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkece tutuklanmıştı. O görüntülerde Uygun'a uyuşturucu maddeyi içiren Fadime Büşra G. (22) İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi.

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