SON DAKİKA: YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.25'te başladı. 1 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan YAŞ kararlarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.