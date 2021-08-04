Sosyal medyada kirli algı operasyonu! California'da çıkan yangını 'Muğla, Manavgat ve Artvin' diye servis ettiler | Video
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Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 yangın kontrol altında olduğunu, 7 ilde 16 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Öte yandan, havadan ve karadan aralıksız mücadelenin sürdüğü orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden kirli algı operasyonları yürütülüyor. Çeşitli sosyal medya hesaplarının, 2017 yılında California çıkan orman yangınını, Muğla, Manavgat ve Artvin diye servis ettikleri görüldü.