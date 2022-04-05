Stokçuların 'soğan' oyunu! Çorum'dan sonra Ankara'da da soğan torbaları çuvallarla sokağa döküldü! | Video

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Stokçuların soğan oyunu... Çorum'dan sonra Ankara Kahramankazan'da da soğan torbaları çuvallarla sokağa döküldü.