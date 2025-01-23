Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara'dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK'ya müsaade etmeyiz

Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber’e konuk oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş’a özel açıklamalarda bulunan El Şara, "Devlet kabul etmezse o silahları kullanamazlar. Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz" diye konuştu.