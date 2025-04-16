Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay hakkındaki AYM hükmünün Genel Kurulda okutulmasına tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay hakkındaki AYM hükmünün Genel Kurulda okutulmasına tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay hakkındaki AYM hükmünün Genel Kurulda okutulmasına tepki

16.04.2025 | 20:24

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına ilişkin, "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

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