TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video 13.02.2023 | 15:05 TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İslahiye'de kurulumu devam eden, 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te inceleme yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İslahiye'de kurulumu devam eden, 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te inceleme yaptı.