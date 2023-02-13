Video Haber TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video
TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video

TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video

13.02.2023 | 15:05

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İslahiye'de kurulumu devam eden, 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te inceleme yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İslahiye'de kurulumu devam eden, 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te inceleme yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video 08:28
TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video 13.02.2023 | 15:05
Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 09:37
Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 13.02.2023 | 14:18
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: Acımızı yaşayamıyoruz | Video 00:15
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: "Acımızı yaşayamıyoruz" | Video 13.02.2023 | 14:38
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: Lütfen biraz anlayış... | Video 00:27
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video 13.02.2023 | 14:54
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:08
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 14:27
Kahramanmaraş’ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 01:04
Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 13.02.2023 | 13:59
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü | Video 02:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü | Video 13.02.2023 | 12:46
Viranşehir’in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 05:13
Viranşehir'in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 13.02.2023 | 12:25
Hatay’da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 05:03
Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 11:59
A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video 02:38
A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video 13.02.2023 | 11:43
Deprem bölgesinden Mersin’e 14 bin 735 yaralı geldi | Video 00:41
Deprem bölgesinden Mersin'e 14 bin 735 yaralı geldi | Video 13.02.2023 | 11:41
Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 02:50
Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 11:20
Türkiye’nin konuştuğu görüntü: Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi | Video 00:23
Türkiye’nin konuştuğu görüntü: Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi | Video 13.02.2023 | 11:12
Gaziantep’teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber’e anlattı | Video 03:02
Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 13.02.2023 | 10:55
162 saat sonra enkazdan çıktı, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti | Video 01:35
162 saat sonra enkazdan çıktı, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti | Video 13.02.2023 | 10:44
Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay’daki yıkım havadan görüntülendi | Video 03:19
Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi | Video 13.02.2023 | 10:35
Hatay’da depremin acı izleri... Türkiye bir haftada yüzlerce mucizeye şahitlik etti | Video 02:18
Hatay'da depremin acı izleri... Türkiye bir haftada yüzlerce mucizeye şahitlik etti | Video 13.02.2023 | 09:48
Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video 00:32
Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video 13.02.2023 | 09:31
Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukurlar oluştu! İşte o görüntü... | Video 04:59
Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukurlar oluştu! İşte o görüntü... | Video 13.02.2023 | 09:39
Adıyaman’da kurulumu başlayan 6 bin kişilik konteyner kent havadan görüntülendi 02:03
Adıyaman'da kurulumu başlayan 6 bin kişilik konteyner kent havadan görüntülendi 13.02.2023 | 09:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA