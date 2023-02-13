TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İslahiye'de kurulumu devam eden, 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te inceleme yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İslahiye'de kurulumu devam eden, 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te inceleme yaptı.
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