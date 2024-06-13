Video Haber Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 3 tutuklama
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 3 tutuklama

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 3 tutuklama

13.06.2024 | 00:29

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan kavgada, dört kişiyi yaralayan diğer üç kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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