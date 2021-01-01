Video Haber Teröristlerin inlerine giren Mehmetçiklerden yeni yıl mesajı | Video

Teröristlerin inlerine giren Mehmetçiklerden yeni yıl mesajı | Video

Teröristlerin inlerine giren Mehmetçiklerden yeni yıl mesajı | Video
01.01.2021 | 09:08

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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesini teröristlerden temizleyen Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı, yeni yıla görevlerinin başında elleri tetikte girdi.

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PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesindeki operasyonları kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, yeni yıla teröristlerle mücadele ederek girdi. Teröristle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Mehmetçik, 2021'ye elleri tetikte girdi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde zorlu kış şartlarında görev yapmaya devam eden askerler, yeni yıl nedeniyle verdikleri mesajla dosta güven düşmana korku verdi. 2020'nin son ve 2021 yılının ilk saatlerinde etkili olan eksi 20 derecede görevlerinin başında olan Mehmetçik, kanlarının son damlasına kadar bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirdi.


Deniz Piyadeleri teröristlerin korkulu rüyası oldu
Hakurk bölgesindeki 2080 rakımlı üs bölgesinde görev yapan askerler, teröristlerin korkulu rüyası oldu. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulmasına rağmen yerli ve milli silah ile teknolojiyi kullanan Amfibi Deniz Piyadeleri, 2021 yılında sınır ötesindeki teröristleri tamamen etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vurarak bölgede huzuru hakim kılan kahramanlar, yılbaşı nedeniyle ailelerinin ve tüm Türkiye halkının yeni yılını kutladı.


"Milletimizin emrinde, görevimizin başındayız"
Kararlılık vurgusu yapan Görev Birlik Komutanı, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin ve güzide birliği olan Amfibi Deniz Piyadeleri olarak geçmişte olduğu gibi bugün de verilen her türlü görevi her durum ve her şartta şanlı bayrağımızın gölgesinde asil milletimizin emrinde ettiğimiz yemine bağlı kalarak görevimizin başındayız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın seçkin ve güzide birliği olarak asil Türk milletinin yeni yılını kutlar, esenlikler temenni ederim. Mutlu yıllar Türkiye'm" ifadelerini kullandı.


"Mehmetçik Türk milletiyledir"
Yeni yıl nedeniyle ailelerine ve Türk milletine mesaj gönderen kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri, "Yeni yılın; yeni mutluluklar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirmesini diliyorum. Savaşların, kavgaların ve salgınların olmadığı barış ve huzur dolu nice mutlu yıllar. Bizler burada görevimizin başında; vatanımız için, milletimiz için çalışırken, herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar Türkiye'm. Ay yıldızlı al bayrağın dalgalandığı her yerde Mehmetçik Türk milletiyledir" dediler.


"Vatan nöbeti için buradayız"
Üs bölgesinde görev alan Astsubay Kıdemli Üstçavuş ise "Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu olun. Bizler yurdumuzun dört bir yanında ve sınır ötesinde sizler için, sizlerin sevgisiyle vatan nöbeti için buradayız. Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajı verdi.

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