Tevfik Göksu, İBB'nin araç şovunun faturasını belgelerle açıkladı: 4 bin TL'lik arabayı 8 bin 800 liraya aldınız... | Video

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısında Yenikapı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tevfik Göksu: "Yenikapı'ya makam aracı diye minibüs, ambulans, bisikletler getirdiniz. Aslında o araçların fazla olmadığını siz de biliyordunuz. İsraf nasıl oluyormuş anlatalım. Önceki dönemde 4 bin TL'ye kiralanan aynı aracı İBB şu an 8 bin 800 TL'ye kiralıyor" ifadelerini kullandı.