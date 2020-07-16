Tevfik Göksu, İBB'nin araç şovunun faturasını belgelerle açıkladı: 4 bin TL'lik arabayı 8 bin 800 liraya aldınız... | Video
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AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısında Yenikapı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tevfik Göksu: "Yenikapı'ya makam aracı diye minibüs, ambulans, bisikletler getirdiniz. Aslında o araçların fazla olmadığını siz de biliyordunuz. İsraf nasıl oluyormuş anlatalım. Önceki dönemde 4 bin TL'ye kiralanan aynı aracı İBB şu an 8 bin 800 TL'ye kiralıyor" ifadelerini kullandı.