TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TOGG'un resmi hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin " diyerek yeni bir fotoğraf paylaştı.