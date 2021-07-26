Tunus'ta siyasi darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said, askeri yetkililerle görüşerek hükümete el koydu | Video

Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının ardından açıklamalarda buludnu. "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirten Said, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.