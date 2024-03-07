Turgut Altınok aHaber'de! Dikkat çeken anket açıklaması: "4 puan öndeyiz!" | Video
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok aHaber canlı yayınına katıldı. Projelerinden bahseden Turgut Altınok, "Ankara'da sağ duyu galip edecek" ifadelerini kullandı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde anketlerin ters köşe olduğunu belirten Altınok, yine benzer manipülasyonların yapıldığını vurguladı. "Sokak sandığın göstergesidir. Ankara'da nabzı Ulus ve Kızılay belirler. Anketlerde 3-4 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.
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