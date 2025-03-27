Video Haber Türk doktora öğrencisi Öztürk, ICE polisi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı
Türk doktora öğrencisi Öztürk, ICE polisi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı

Türk doktora öğrencisi Öztürk, ICE polisi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı

27.03.2025 | 00:19

Türk doktora öğrencisi Öztürk, ICE polisi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı

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