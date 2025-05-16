Türkiye'de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul'da kuruluyor | Video
Son dakika haberleri: Türkiye, dünya siyasetindeki kritik konulara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. İran-Avrupa ülkeleri nükleer görüşmeleri, bugün İstanbul’da gerçekleşecek.
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