Türksat 5A bugün hizmete başlayacak. Bakan Karaismailoğlu A Haber'de açıkladı | Video
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat AŞ.'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu,"Uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta- Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak" dedi.