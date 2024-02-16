Yalova’da Türkiye’nin en küçük mescidi restore edilerek ibadete açıldı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde 1908 yılında yapılan ve İl Özel İdaresi tarafından restoresi tamamlanan Türkiye’nin en küçük mescitlerinden birisi olan Hacı Muratlar Mescidi ibadete açıldı.