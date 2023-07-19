Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Katar sonrası Körfez turundaki temaslarını sürdürüyor. Buralarda önemli anlaşmaların imzalanması sonrası Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
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