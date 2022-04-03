Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen'in tartışması acı bitti | Video

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümü yayınlandı. İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar. Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE ATV