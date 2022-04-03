Video Kardeşlerim Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen'in tartışması acı bitti | Video
Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen'in tartışması acı bitti | Video

Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen'in tartışması acı bitti | Video

03.04.2022 | 12:55

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ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümü yayınlandı. İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar. Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

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Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE ATV

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