Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen'in tartışması acı bitti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümü yayınlandı. İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar. Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.
Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE ATV