Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! | Video 21.11.2021 | 00:55
00:30
00:50
00:30
00:50
00:30
05:42
Ömer'in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle 24.10.2021 | 17:09
00:30
00:30
Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 14.10.2021 | 11:31
00:30
00:30
00:30
00:30
00:30
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı | Video 25.09.2021 | 22:58
ATV’nin sevilen ve en çok izlenen dizisi ‘Kardeşlerim’de 29. Bölümde herkesi üzen bir ayrılık yaşandı. Dizide trafik kazası geçiren Kadir karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Sosyal medyada ‘Kardeşlerim Kadir öldü mü?’, ‘Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?’ gibi sorular da yanıt bulmuş oldu. ‘Kardeşlerim’ dizisinin son bölümünde yer alan hastane sahnesinde Kadir karakterinin hayata veda ettiği görüldü. Milyonları ekranlara kilitleyen sahne, kısa sürede sosyal medyaya da damga vurdu. İşte dizide yaşananlar…