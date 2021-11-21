Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! | Video

ATV’nin sevilen ve en çok izlenen dizisi ‘Kardeşlerim’de 29. Bölümde herkesi üzen bir ayrılık yaşandı. Dizide trafik kazası geçiren Kadir karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Sosyal medyada ‘Kardeşlerim Kadir öldü mü?’, ‘Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?’ gibi sorular da yanıt bulmuş oldu. ‘Kardeşlerim’ dizisinin son bölümünde yer alan hastane sahnesinde Kadir karakterinin hayata veda ettiği görüldü. Milyonları ekranlara kilitleyen sahne, kısa sürede sosyal medyaya da damga vurdu. İşte dizide yaşananlar…