Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu | Video
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Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümünde, heyecanla beklenen beylik toyu gerçekleşti. Bamsı Bey'in sözcülüğü üstlendiği beylik toyuna Kayı beyleri eksiksiz katıldı. Bazı Kayı beylerini altın vererek tarafına çeken Dündar Bey'in sürpriz biçimde öne çıktığı toyda, amcasının kendisini destekleyeceğini düşünen Savcı Bey, büyük hayal kırıklığına uğradı.