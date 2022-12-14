Video Kuruluş Osman İsmihan Sultan ve Kantekuzenos’un sunduğu anlaşmayı Osman Bey kılıcıyla parçaladı! | Video
İsmihan Sultan ve Kantekuzenos’un sunduğu anlaşmayı Osman Bey kılıcıyla parçaladı! | Video

İsmihan Sultan ve Kantekuzenos’un sunduğu anlaşmayı Osman Bey kılıcıyla parçaladı! | Video

14.12.2022 | 22:09

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‘Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan 108’inci Nölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri almaya gittiğinde karşısında İsmihan Sultan ve Kantakuzenos’u buldu. İki devletle anlaşma yapmaya zorlanan Osman Bey, anlaşma masasını kılıç darbesiyle parçaladı.

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