İsmihan Sultan ve Kantekuzenos’un sunduğu anlaşmayı Osman Bey kılıcıyla parçaladı! | Video
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‘Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan 108’inci Nölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri almaya gittiğinde karşısında İsmihan Sultan ve Kantakuzenos’u buldu. İki devletle anlaşma yapmaya zorlanan Osman Bey, anlaşma masasını kılıç darbesiyle parçaladı.