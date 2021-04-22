Kuruluş Osman 55. son bölüm izle: Osman Bey, Nikola'yı böyle bozguna uğrattı! | Video

Nikola cenk meydanından çekildi... Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 55’inci bölümünde, Nikola’nın Söğüt’e baskın planını bozan Osman Bey, savaş meydanında Bizans kuvvetlerini bozguna uğrattı. Söğüt’ü ele geçirmek için Papa’nın ajanlarının kazdığı tünelleri kullanarak baskın yapmak isteyen Nikola, Osman Bey ve alplerini karşısında bulunca şaşkına döndü. Osman Bey kurduğu strateji ile Gündüz Bey ve Malhun Hatun’a Bizans birliklerini çembere alma görevi verdi. Osman Bey, Nikola’ya cepheden taaruz ederken, Gündüz Bey ve Malhun Hatun da alpleri ile birlikte kuşatma harekatına girişti.

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