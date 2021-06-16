'Kuruluş Osman' 63. bölüm... Osman Bey, uç beylerini bir araya topladı | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 63’üncü bölümünde, Konya’da görüştüğü Selçuklu Sultanı’nın desteğini arkasına alan Osman Bey, obaya döndükten sonra uç bölgesinin Türk beylerini bir araya toplayarak Bizans’la yapılacak büyük savaşa hazırlanmalarını istedi.