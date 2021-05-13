'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman' bu hafta 59'inci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümde duygusal anlar da yaşandı. Soluksuz izlenen yeni bölümde Şeyh Edebalı’nın Malhun Hatun’la evlenmesi yönündeki tavsiyesi üzerine beylerine de danışarak durumu değerlendiren Osman Bey, nihayet kararını verdi ve bu kararı eşi Bala Hatun’a açıkladı. Ancak Osman Bey, verdiği kararı Bala Hatun'a açıklarken oldukça zorlandı. İşte merakla beklenen o sahne...