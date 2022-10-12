Video Kuruluş Osman Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video
Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video

Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video

12.10.2022 | 22:47

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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 100. Bölümünde Osman Bey’in, düşmanları Kantakuzenos ve Kuzeyli Savaşçıların lideri Olof’un kurduğu tuzağı görüp, onların tuzağını boşa çıkartmak için kurduğu büyük oyun sosyal medyaya damgasını vurdu.

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