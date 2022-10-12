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OTOMATİK OYNAT
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Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video 12.10.2022 | 22:47
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Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
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Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 100. Bölümünde Osman Bey’in, düşmanları Kantakuzenos ve Kuzeyli Savaşçıların lideri Olof’un kurduğu tuzağı görüp, onların tuzağını boşa çıkartmak için kurduğu büyük oyun sosyal medyaya damgasını vurdu.