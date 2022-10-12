Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 100. Bölümünde Osman Bey’in, düşmanları Kantakuzenos ve Kuzeyli Savaşçıların lideri Olof’un kurduğu tuzağı görüp, onların tuzağını boşa çıkartmak için kurduğu büyük oyun sosyal medyaya damgasını vurdu.