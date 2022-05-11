Osman Bey İnegöl’ün fethi öncesi ordusuna böyle seslendi: Ya inegöl’ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir | Video

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 93’üncü bölümünde Osman Bey, Alpları ve kendisine bağlı Türk Boylarıyla İnegöl’ü kuşatır. İnegöl’ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey fetih öncesi ordusuna son konuşmasını yapar.