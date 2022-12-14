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Osman Bey İsmihan Sultan’a böyle oyun kurdu | Video 14.12.2022 | 23:25
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 108’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da; Osman Bey, Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri’ni İsmihan Sultan’a teslim ederken büyük bir oyun kurdu.