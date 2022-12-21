Osman Bey, Sultan Alaeddin’le karşı karşıya | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 109. Bölümü nefesleri kesen sahneleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Sultan Mesud’u yeniden tahta çıkarmak için Konya’ya giden Osman Bey, Sultan Alaeddin ile karşı karşıya geldi. Sultan Alaeddin, Osman Bey’in oğlunu rehin tutarak ondan hakikati ortaya çıkarmasını istedi.