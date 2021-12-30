Osman Bey, Vezir Alemşah'ı eline geçirdi | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 77’nci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, kendisini asi ilan eden ve Şeyh Edebalı’yı zindana atarak eziyet eden Vezir Alemşah’ı nihayet eline geçirdi.