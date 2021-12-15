Osman Bey’den Vezir Alemşah’a tokat gibi cevap: “Burada bey de benim devlet de benim” | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 75’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da bölgeye geldiğinde bu yana Osman Bey’in aleyhinde çalışan Vezir Alemşah, Osman Bey’in talimatı ile kendisini takip eden Saltuk Alp’i dövdürünce bardağı taşırdı.