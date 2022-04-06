Sultan Mesud ve İmparator Adronikos, Osman Beyle anlaşmak için Söğüt’e geldi | Video

Söğüt’e gelen Osman Bey’i Han’da; Selçuklu Sultanı Mesud, Bizan İmparatoru Andronikos ve İnegöl Tekfuru Nikola bekler. İmparator Andronikos “Nikola! Şahsi öfken, masaya oturduğun an bitti! Geyhatu’ya karşı imzaladığımız birlik anlaşmasını genişletip, Sultan Mesud ile de imzalayacağız!” diyerek, onun sulh anlaşmasını imzalamasını ister. Osman Bey “Geyhatu, Argun Han tarafından mahkûm edildi! Nökerler tek parça değil, darmadağın gelmekte… Tehlike teşkil etmezler! Ben fethimden de cengimden de geri durmazım!” diyerek İnegöl’ü fethedeceğini söyler.