Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı Meriç Erkan maneviyata yöneldi | Video

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı olarak bilinen Meriç Erkan, bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla adından söz ettiren Erkan, yaşam tarzını ve adını değiştirdi. Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Mahmut Erkan, Katarsis programında bilinmeyenleri anlattı. Erkan, "Ben bir yalancıydım, öyle ölmek istemedim" itirafında bulundu.