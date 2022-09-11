Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya evlilik yıl dönümünde siyah çelenk | Video

Bir dönem podyumların tozunu attıran ve adından sık sık söz ettiren eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. 3 çocuk annesi Ebru Şancı, şimdilerde mutlu aile pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmayı başaran Şancı 7. evlilik yıl dönümünde kendisine gelen siyah çelenk ile şoka girdi.