Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya evlilik yıl dönümünde siyah çelenk | Video

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Bir dönem podyumların tozunu attıran ve adından sık sık söz ettiren eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. 3 çocuk annesi Ebru Şancı, şimdilerde mutlu aile pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmayı başaran Şancı 7. evlilik yıl dönümünde kendisine gelen siyah çelenk ile şoka girdi.