“Annesinin ikizi oldu!” Buse Terim’in minik kızı doğum gününde ne diledi?
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, bugün minik kızının doğum gününü kutladı. Buse Terim’in minik kızı, kendi doğum gününde annesinden bir şey istedi. Annesi ise onu kırmadı. Bakın Buse Terim’in minik kızı ne diledi?
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