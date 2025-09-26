Video Magazin Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün cenazesi ne zaman ve nereye defnedilecek? İşte detaylar! | Video
26.09.2025 | 13:34

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden; sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenaze programı, sevenlerinin merak konusu oldu. Peki; Güllü cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? İşte detaylar...

