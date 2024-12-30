Atiye, annesiyle "Tavuk dansı" yaptığı anları paylaştı | Video
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Atiye, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü şarkıcı, annesiyle birlikte "tavuk dansı" yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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