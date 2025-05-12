ATV'nin yeni dizisi "Aile Saadeti" oyuncularından SABAH TV'ye özel açıklamalar | Video
Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu “Aile Saadeti” dizisi, çok yakında atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayacak olan hikayenin geçtiğimiz günlerde okuma provası gerçekleşti. Dizinin kadrosunda yer alan Burak Dakak, Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Esra Kızıldoğan ve Suat Sungur; Sabah Günaydın’a samimi itiraflarda bulundu.
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