Ayşegül Yıldız, Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? | Video

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın adı bir süredir Survivor Ekstra’nın sunucusu Semih Öztürk ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ayşegül yıldız ve Semih Öztürk aşk yaşıyor iddiası sonrası Ayşegül Yıldız sosyal medya hesabından ateş püskürdü.