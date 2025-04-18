Video Magazin Barışan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yepyeni paylaşım!
Barışan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yepyeni paylaşım!

Barışan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yepyeni paylaşım!

18.04.2025 | 19:10

Oyuncu Yasemin Allen, 2024 yılında FBI çalışanı olarak bilinen Erdal Kaya’yla birliktelik yaşıyordu. Ünlü çift, 10 aylık birlikteliğin ardından ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde barıştı. Ünlü çift, barıştıktan sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun bugün yaptığı aşk paylaşımı!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Barışan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya’dan yepyeni paylaşım! 00:36
Barışan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yepyeni paylaşım! 18.04.2025 | 19:10
İbrahim Tatlıses, Aleyna Dalveren’in düğününde sahne aldı! Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu | Video 00:50
İbrahim Tatlıses, Aleyna Dalveren'in düğününde sahne aldı! Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu | Video 18.04.2025 | 11:57
Fenomen Aleyna Dalveren’in düğününe ünlüler akın etti! İşte altınların havada uçuştuğu düğünden görüntüler... | Video 02:06
Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününe ünlüler akın etti! İşte altınların havada uçuştuğu düğünden görüntüler... | Video 18.04.2025 | 11:46
İlayda Alişan atıcılık yaptığı anları paylaştı | Video 00:26
İlayda Alişan atıcılık yaptığı anları paylaştı | Video 18.04.2025 | 10:45
Annesinin ikizi oldu! Buse Terim’in minik kızı doğum gününde ne diledi? 00:59
“Annesinin ikizi oldu!” Buse Terim’in minik kızı doğum gününde ne diledi? 17.04.2025 | 21:50
Şarkıcı Safiye Soyman metroya bindi: Ben insan değil miyim? 01:15
Şarkıcı Safiye Soyman metroya bindi: Ben insan değil miyim? 17.04.2025 | 18:57
Tarkan annesine gözyaşları içinde veda etti | Video 04:32
Tarkan annesine gözyaşları içinde veda etti | Video 17.04.2025 | 15:49
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! 00:25
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! 16.04.2025 | 19:52
İlker Sünneli’den, kaybettiği eşi Tanyeli için duygusal paylaşım | Video 00:12
İlker Sünneli’den, kaybettiği eşi Tanyeli için duygusal paylaşım | Video 16.04.2025 | 11:04
Hüsnü Şenlendirici 6 aylık torunu için çaldı, Sibel Can söyledi | Video 07:01
Hüsnü Şenlendirici 6 aylık torunu için çaldı, Sibel Can söyledi | Video 16.04.2025 | 08:53
Hayranları etrafını sardı! Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar! 00:13
Hayranları etrafını sardı! Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar! 15.04.2025 | 23:40
Büyük aşkını o filmle anmak istiyor! O rol için kimin adı öne çıktı? 00:49
Büyük aşkını o filmle anmak istiyor! O rol için kimin adı öne çıktı? 15.04.2025 | 23:23
Ünlü türkücü Ceylan’dan havuz başında halay | Video 00:36
Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video 14.04.2025 | 09:14
Kardeşi Işık’ı 4 ay önce kaybeden Yaşar İpek konuşurken gözyaşlarını tutamadı | Video 00:56
Kardeşi Işık’ı 4 ay önce kaybeden Yaşar İpek konuşurken gözyaşlarını tutamadı | Video 13.04.2025 | 16:49
Danla Biliç’in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 01:06
Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 12.04.2025 | 10:06
Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim! 01:03
Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim! 10.04.2025 | 20:37
‘Hayranınla evlenir misin?’ sorusuna Gökhan Keser’den şaşırtan cevap! 00:18
‘Hayranınla evlenir misin?’ sorusuna Gökhan Keser’den şaşırtan cevap! 08.04.2025 | 00:23
Can Yaman İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla takipçilerini kızdırdı | Video 01:04
Can Yaman "İtalya mı Türkiye mi?" sorusuna verdiği cevapla takipçilerini kızdırdı | Video 07.04.2025 | 11:19
Safiye Soyman’dan nostaljik paylaşım | Video 00:40
Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım | Video 07.04.2025 | 09:00
Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan aşk pozu! Ailece zaman geçirdiler! 00:17
Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan aşk pozu! Ailece zaman geçirdiler! 05.04.2025 | 23:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY