Barışan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yepyeni paylaşım!

Oyuncu Yasemin Allen, 2024 yılında FBI çalışanı olarak bilinen Erdal Kaya’yla birliktelik yaşıyordu. Ünlü çift, 10 aylık birlikteliğin ardından ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde barıştı. Ünlü çift, barıştıktan sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun bugün yaptığı aşk paylaşımı!