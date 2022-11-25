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OTOMATİK OYNAT
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Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
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Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
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Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video 23.11.2022 | 14:56
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Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çiftinden romantik paylaşım | Video 21.11.2022 | 11:27
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Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı | Video 21.11.2022 | 10:16
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Seren Serengil, üvey ablası Fulya Telli hakkında ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 09:51
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Hadise'nin minili dans şovu olay oldu | Video 13.11.2022 | 10:00
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Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video 09.11.2022 | 16:03
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Seray Sever'den ikizleriyle yeni paylaşım! | Video 08.11.2022 | 20:14
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Ünlü şarkıcı Hadise'den yeni paylaşım | Video 07.11.2022 | 22:09
Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım...