Berfu Yenenler adeta kendisiyle dalga geçti | Video

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Tescilli güzel Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem olan Berfu Yenenler bu kez de "Evlilik nedir? Sizi nasıl değiştirir?" isimli videosuyla çok güldürdü.