Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda dördüncülüğüyle adını duyuran Berfu Yenenler, 2019 tarihinde ünlü komedyen Eser Yenenler'le dünyaevine girdi. Berfu ve Eser Yenenler'in mutlu evlilikleri Kuzey ve Mete adlı oğullarıyla da taçlandı. Ünlü çiftin oğlu Kuzey, beş yaşına girdi. Berfu Yenenler oğlunun doğum gününü bugün duygusal bir paylaşımla kutladı. İşte o paylaşım!