Bergüzar Korel minik kızı Leyla ile eğlenceli sohbetini yayınladı! Leyla'nın baba sevgisi Bergüzar Korel'i biraz kıskandırdı | Video
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Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in minik kızları Leyla geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu kızının doğum gününde doğum anlarını paylaşmıştı. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel'den son olarak keyifli bir paylaşım geldi. Bergüzar Korel minik kızı Leyla ile sohbetini paylaştı. Leyla'nın her soruya 'baba' diye cevap vermesi izleyenleri güldürdü. İşte Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile eğlenceli videosu...