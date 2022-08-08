Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası Semih Sergen Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı | Video
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MUĞLA'da hayatını kaybeden Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91), Ankara Küçük Tiyatro'da düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Toprak Sergen de "Kendi içerisinde çok güzel bir espri duygusu vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Ben küçüklüğümden beri doğa ile iç içe olmaktan tutun da büyüklere saygıyı pek çok şeyi ondan öğrendim. Azimli olmayı, dayanıklı olmayı, iradeli olmayı. Pek çok insana dokundu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Onu kalbimize gömüyoruz" dedi.
Semih Sergen için daha sonra Gölbaşı Mezarlığı?ndaki camide cenaze namazı kılındı. Sergen'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.