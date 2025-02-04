Burcu Özberk'in İstanbul'da trafik sınavı | Video

Geçtiğimiz günlerde Londra'da satın aldığı evle gündeme gelen Burcu Özberk, İstanbul'daki anlarıyla da gündem oldu. Ünlü oyuncu Burcu Özberk, İstanbul trafiğine isyan etti! Başarılı kariyeri ve neşeli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özberk, önceki gün aracında çektiği bir videoyu Instagram hikayesinde paylaşarak, İstanbul'un bitmek bilmeyen trafik çilesine dikkat çekti.