Buse Terim, babası Fatih Terim'in doğum gününü böyle kutladı: "Sığınağım, çınarım, gururum…" | Video
Türk futbolunun “İmparator” lakaplı efsanesi Fatih Terim yeni yaşını kutladı, ancak en unutulmaz sürprizi kendi evinden geldi! Babasının doğum gününü Instagram’dan paylaştığı duygu yüklü satırlarla kutlayan Buse Terim, takipçilerini gözyaşlarına boğdu. “Çınarım, yolum, en büyük gururum…” sözleri sosyal medyada gündem olurken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte o anlar…
