Video Magazin Buse Terim, babası Fatih Terim'in doğum gününü böyle kutladı: "Sığınağım, çınarım, gururum…" | Video
Buse Terim, babası Fatih Terim'in doğum gününü böyle kutladı:

Buse Terim, babası Fatih Terim'in doğum gününü böyle kutladı: "Sığınağım, çınarım, gururum…" | Video

04.09.2025 | 14:19

Türk futbolunun “İmparator” lakaplı efsanesi Fatih Terim yeni yaşını kutladı, ancak en unutulmaz sürprizi kendi evinden geldi! Babasının doğum gününü Instagram’dan paylaştığı duygu yüklü satırlarla kutlayan Buse Terim, takipçilerini gözyaşlarına boğdu. “Çınarım, yolum, en büyük gururum…” sözleri sosyal medyada gündem olurken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte o anlar…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Buse Terim, babası Fatih Terim’in doğum gününü böyle kutladı: Sığınağım, çınarım, gururum… | Video 00:32
Buse Terim, babası Fatih Terim'in doğum gününü böyle kutladı: "Sığınağım, çınarım, gururum…" | Video 04.09.2025 | 14:19
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 00:26
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 03.09.2025 | 22:54
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 00:11
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 02.09.2025 | 23:33
Gözleri KaraDeniz 2.bölüm fragmanı: Sana söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak! 00:41
Gözleri KaraDeniz 2.bölüm fragmanı: “Sana söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!” 02.09.2025 | 22:41
Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama 00:59
Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama 02.09.2025 | 20:36
Deniz Seki’nin Köksal Baba’yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 01:13
Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 02.09.2025 | 15:21
Güney Kore’ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: Türkiye’nin gözünü seveyim | Video 00:19
Güney Kore'ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: "Türkiye'nin gözünü seveyim" | Video 02.09.2025 | 11:01
Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklifi etti! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 01:04
Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklifi etti! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 02.09.2025 | 10:34
Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı! İlk müdahalesi yapılan oyuncunun sağlık durumu nasıl? 00:15
Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı! İlk müdahalesi yapılan oyuncunun sağlık durumu nasıl? 01.09.2025 | 23:41
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 00:36
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 01.09.2025 | 13:39
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 03:05
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 01.09.2025 | 12:19
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova’da düğün yaptı | Video 01:29
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35
Ceyhun Fersoy’la Begüm Öner’den müjdeli haber | Video 00:49
Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video 31.08.2025 | 12:29
Ezgi Şenler ’19 yıl sonra karşılaştık’ dediği çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile evlendi | Video 02:05
Ezgi Şenler '19 yıl sonra karşılaştık' dediği çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile evlendi | Video 30.08.2025 | 14:54
6. kez nikah masasına oturdu! Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlendi | Video 01:29
6. kez nikah masasına oturdu! Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlendi | Video 29.08.2025 | 11:08
Eda Erol, Ekrem Karaçayır’la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video 06:30
Eda Erol, Ekrem Karaçayır'la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video 29.08.2025 | 10:28
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi! 01:00
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi! 28.08.2025 | 21:31
ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu 00:51
ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu 28.08.2025 | 20:38
Mehmet Ali Erbil düğününe gelmeyen Serdar Ortaç’a tepki gösterdi: Hayatı boyunca yalnız kalacak! 00:20
Mehmet Ali Erbil düğününe gelmeyen Serdar Ortaç’a tepki gösterdi: Hayatı boyunca yalnız kalacak! 28.08.2025 | 19:14
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi! 00:54
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi! 28.08.2025 | 18:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY