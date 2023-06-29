Çağla Şıkel'den bayram sporu... Fiziğiyle hayran bıraktı | Video
Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı avukat Nail Gönenli'de bulmuştu. 8 yıllık aşk orucunu yakışıklı avukat Nail Gönenli için bozan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la mutlu bir yaşam sürüyor. İşte Çağla Şıkel'den bayram sporu paylaşımı...
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